POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht in der Walddorfer Straße

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich auf einen Geldbeutel hatten es Täter abgesehen, die am Mittwoch (30.07.2025) zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr in einen Mercedes einbrachen, der in der Tiefgarage eines Einkaufsmarkts in der Mercedesstraße in Sindelfingen abgestellt war. Die Unbekannten warfen die Scheibe der Fahrertür des PKW ein und konnten anschließend den Geldbeutel in der Mittelkonsole erreichen und entwenden. Im ...

mehr