Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte brechen in Mercedes ein

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich auf einen Geldbeutel hatten es Täter abgesehen, die am Mittwoch (30.07.2025) zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr in einen Mercedes einbrachen, der in der Tiefgarage eines Einkaufsmarkts in der Mercedesstraße in Sindelfingen abgestellt war. Die Unbekannten warfen die Scheibe der Fahrertür des PKW ein und konnten anschließend den Geldbeutel in der Mittelkonsole erreichen und entwenden. Im Portemonnaie befanden sich Bargeld, ein Führerschein sowie weitere persönliche Dokumente im Wert eines etwa dreistelligen Betrags. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell