Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (30.07.2025) ereignete sich auf der Landesstraße 1100 gegen 06.30 Uhr bei Marbach am Neckar eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Sattelzuglenker bog von der Landesstraße 1138 bzw. der Benninger Straße nach rechts auf die L 1100 bzw. die Bottwartalstraße ab. Vermutlich übersah er hierbei einen 48-Jährigen, der mit seinem Sattelzug die L 1100 in Richtung Marbach am Neckar befuhr und nahm diesem die Vorfahrt. In der Folge musste der 48-Jährige nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Durch die Ausweichbewegung kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines 47-Jährigen. Während der 48 Jahre alte Sattelzuglenker und der 47 Jahre alte VW-Fahrer vor Ort anhielten, fuhr der Unbekannte unbeirrt in Richtung Marbach am Neckar weiter. Auf dessen Sattelzug befand sich der Name eines Transportunternehmens. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

