POL-LB: Kornwestheim: Rund 10.000 Euro Sachschaden nach Brand in einer Küche

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwoch (30.07.2025) gegen 15:25 Uhr in die Friedrichstraße nach Kornwestheim ausrücken. Dort hatte eine 19-Jährige Öl auf dem Herd erhitzt, um sich Essen zuzubereiten. Während die Frau kurz im Mehrfamilienhaus unterwegs war, blieb der Kochtopf unbeaufsichtigt. Da das Öl zu stark erhitzt wurde, fing es im Topf auf dem Herd Feuer. Nachdem die 19-Jährig auf die Rauchentwicklung aufmerksam wurde, konnte sie unter Zuhilfenahme einer Decke und Unterstützung von Nachbarn den Brand abdecken und selbst löschen. Anschließend verließen alle Bewohner unverletzt das Wohnhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr belüfteten das Haus, Löschmaßnahmen wurden nicht mehr notwendig. Die betroffene Wohnung war aufgrund der Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar, die 19-Jährige und zwei weitere Familienangehörige kamen in einer städtischen Unterkunft unter. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

