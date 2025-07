Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Zeugen nach Unfall mit verletztem Radfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (29.07.2025), gegen 15.00 Uhr nahe Steinenbronn ereignete.

Ein 20 Jahre alter Radfahrer war von einem Feldweg aus auf die Kreisstraße 1051 zwischen Steinenbronn und Schönaich eingebogen, um kurz danach wieder nach links auf einen Waldweg zu fahren. Das Vorhaben, nach links abzubiegen, kündigte der 20-Jährige mittels Handzeichen an und verlangsamte aufgrund von Gegenverkehr seine Fahrt. Als er schließlich abbiegen wollte, wurde er von einem roten Kleinwagen überholt. Der Radfahrer kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Der noch unbekannte Fahrer des Pkw stoppte sein Fahrzeug und kam zunächst zu dem 20-Jährigen zurück. Nachdem dieser ihm versicherte, dass es ihm so weit gut gehe, setzte der Unbekannte jedoch seine Fahrt in Richtung Schönaich fort.

Durch den Unfall wurde der rechte Außenspiegel des roten Kleinwagens abgerissen. Der Fahrer wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt mit kräftiger Statur und Brille beschrieben.

Der 20 Jahre alte Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, an seinem Mountainbike entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

