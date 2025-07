Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: rund 20.000 Euro Schaden durch Sachbeschädigung an Mehrzweckhalle

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 20.000 Euro richteten noch unbekannte Täter zwischen Montag (28.07.2025) 16:30 Uhr und Dienstag (29.07.2025) 07:00 Uhr an einer Mehrzweckhalle in der Fellbacher Straße im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil an. Die Mehrzweckhalle ist derzeit aufgrund umfangreicher Renovierungsarbeiten von außen eingerüstet. Mutmaßlich über das Gerüst stiegen die noch unbekannten Täter auf das Dach der Halle und besprühten mehrere Oberlichter und Dachelemente mit schwarzer Sprühfarbe. Zudem gelangten die Täter in die Innenräume der Halle. Auch hier beschmierten sie mehrere Wände, Türen und Tore mit der Sprühfarbe. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise geben können.

