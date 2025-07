Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter schlägt 42-Jährige - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 42 Jahre alte Frau war am Mittwoch (30.07.2025), gegen 19.00 Uhr in der Turmstraße im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden unterwegs. Sie lief in Richtung ihres gegenüber dem Friedhof geparkten Pkws, als ihr ein Mann entgegenkam. Völlig unvermittelt schlug der Unbekannte ihr ohne ersichtlichen Grund mehrfach in das Gesicht. Als die Frau sich umdrehen und wegrennen wollte, schlug der Mann erneut zu und traf die 42-Jährige am Oberarm. Anschließend ging er davon.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 cm großen Mann gehandelt haben, der mit einem dunklen Oberteil bekleidet war und eine schwarze Tasche auf Höhe der Burst umhängen hatte.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

