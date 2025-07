Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (29.07.205) 21:00 Uhr und Mittwoch (30.07.2025) 17:40 Uhr drangen noch unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Straße "Im Moldengraben" in Kornwestheim ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Im Inneren brachen die Unbekannten eine Kasse im Bereich des Schankraums aus. Hierbei erbeuteten sie mutmaßlich einen zweistelligen Bargeldbetrag. In den Büroräumlichkeiten brachen sie zwei Stahlschränke auf und entwendeten einen vorgefundenen Laptop. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

