Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Tasche aus Pkw gestohlen - Einsatz eines Störsenders - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 02. Juli 2025, 16:17 Uhr

Nachdem ein Mann sich unberechtigt Zugang zu einem Pkw verschafft und eine Tasche entwendet hatte, wurde er auf frischer Tat ertappt und von Polizeibeamten festgenommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort befand sich gestern ein Streifenteam der Düsseldorfer Polizei: Als sie gerade auf der Königsstraße in Richtung Königsallee unterwegs waren, bemerkten die Beamten zwei Personen, die über den Gehweg rannten. Die Polizisten verließen sofort ihren Pkw und bewegten die Männer mit "Stopp! Stehen bleiben! Polizei!" zum Anhalten. Im gleichen Moment ließ einer der Personen eine Tasche fallen. Wie sich im Verlauf der Ermittlungen herausstellte, war der zweite Mann Opfer eines Diebstahls geworden: Er hatte seinen Golf auf der Königstraße geparkt und war gerade dabei ein Parkticket zu ziehen, als er beobachtete, wie sich ein Mann Zugang zu seinem Auto verschaffte, seine Tasche entwendete und floh. Als er die Verfolgung aufgenommen hatte, kam ihm im richtigen Moment die Polizei zur Hilfe. Neben dem Diebesgut fanden die Polizeibeamten eine Powerbank (siehe Foto) bei dem 26-jährigen Mann aus Algerien, die sich später als "Jammer" entpuppte. Ein "Jammer" ist ein Störsender, der das Funksignal zwischen Fahrzeug und dessen Schlüssel beim Verschließen unterbinden kann. Der 26-Jährige wurde festgenommen und soll in einem beschleunigten Verfahren einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell