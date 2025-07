Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Verkehrsunfall bei Erkrath - Kradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 30. Juni 2025, 21:06 Uhr

Ein Kradfahrer verletzte sich gestern Abend auf der A 3 bei Erkrath schwer, als er auf den linken Fahrstreifen geraten und mit einem Fahrzeug kollidiert war. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 62-jähriger Mann aus Köln mit seinem Motorrad auf der mittleren Spur der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Hilden geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen. Dabei kollidierte er mit dem VW eines 26-Jährigen aus Langenfeld. Der Kradfahrer stürzte und rutschte in den Grünstreifen. Er verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren des Unfalls. Dafür blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Köln bis 2:15 Uhr gesperrt. Auch die Gegenfahrbahn musste für die Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell