POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Alleinunfall auf der B 57 bei Jüchen - Pkw kollidiert mit Leitplanke - Fahrer stirbt an der Unfallstelle - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Unfallzeit: Freitag, 27. Juni 2025, 06:32 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 59 bei Jüchen verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Er starb noch an der Unfallstelle. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Erste Ermittlungen deuten auf einen internistischen Notfall hin.

Nach Zeugenaussagen war ein 69-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Taxi auf der B 59 in Richtung Jüchen unterwegs. Zwischen Frimmersdorf und Gustorf sei der VW Touran zunächst auf dem Seitenstreifen gefahren, habe dann die komplette Fahrbahn gequert und sei final mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Mehrere Ersthelfer schlugen die Seitenscheibe des Taxis ein, zogen den regungslosen Fahrer heraus und begannen ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu reanimieren. Die Reanimation wurde durch die Rettungskräfte fortgesetzt, verlief jedoch erfolglos und der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams übernahmen die Spurensicherung. Ob ein internistischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Fahrbahn in Richtung Jüchen musste bis circa 13:00 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Ausfahrt Frimmersdorf abgeleitet.

