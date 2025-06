Polizei Düsseldorf

POL-D: Lohausen - Anna-von-Krane-Straße - Fahrrad gegen PKW - Fahrradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 25. Juni 2025, 19:05 Uhr

Ein Rettungswagen brachte gestern Abend einen Fahrradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, nachdem er in Lohausen auf der Anna-von-Krane-Straße mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengeprallt war. Lebensgefahr konnte für den Radfahrer zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Den ersten Zeugenaussagen zufolge war der Fahrer des Mercedes, ein 35-Jähriger aus Düsseldorf, auf der Anna-von-Krane-Straße in Richtung Lohauser Dorfstraße unterwegs. Hier kam dem 35-Jährigen zunächst auf dem linken Gehweg der Radfahrer, ein 23-Jähriger Düsseldorfer, entgegen. Plötzlich verließ der 23-Jährige den Gehweg und fuhr unvermittelt in den Gegenverkehr, direkt vor den Mercedes des 35-Jährigen. Der 35-Jährige bremste noch ab, konnte den Zusammenprall mit dem Radfahrer aber nicht mehr verhindern. Während der Unfallaufnahme ergab sich bei dem 23-Jährigen der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurden im Krankenhaus entsprechend Blutproben entnommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

