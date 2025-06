Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Verkehrsunfall - Kind von Auto erfasst - Dreijähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. Juni 2025, 13:00 Uhr

Ein Rettungswagen brachte gestern Mittag einen Dreijährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, nachdem er auf der Höhenstraße in Oberbilk von dem Auto eines 65-Jährigen erfasst wurde.

Nach erster eigener Aussage war der 65-jährige Düsseldorfer mit seinem Auto auf der Höhenstraße in Richtung Ellerstraße unterwegs. In der Höhe der Hausnummer 20 sei der Dreijährige plötzlich zwischen den seitlich geparkten Fahrzeugen aufgetaucht und auf die Straße gerannt. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung sowie eines Ausweichmanövers wurde der dreijährige Düsseldorfer noch von dem Renault des 65-Jährigen erfasst. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

