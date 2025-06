Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Kradfahrer kollidieren auf A 59 bei Duisburg - Zwei Männer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 19. Juni 2025, 15:21 Uhr

Gestern Nachmittag kollidierten zwei Männer mit ihren Motorrädern auf der A 59 bei Duisburg. Sie verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 26-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Motorrad in Richtung Dinslaken. Kurz hinter der Anschlussstelle Duisburg-Duissern bremste ein vor ihm fahrender Pkw ab. Dies bemerkte der 26-Jährige offenbar zu spät und versuchte, auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen. Hier kollidierte er mit einem 38-jährigen Mann aus Dinslaken, der ebenfalls mit seinem Krad in gleicher Richtung unterwegs war. Beide Motorradfahrer stürzten und verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Lebensgefahr konnte nach bisherigem Stand ausgeschlossen werden. Das Krad des 38-Jährigen geriet in Brand.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Dinslaken gesperrt werden. Gegen 20:50 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell