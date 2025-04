Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kennzeichendiebstahl

Ochtendung, Dümmelsweg (ots)

Am Samstagmorgen, 12.04.2025, in der Zeit zwischen 05.00 und 11.00 Uhr, wurden an einem, im Dümmelsweg in Ochtendung, abgestellten PKW beide Kennzeichenschilder entwendet. Hinweise zum Kennzeichendiebstahl werden an die Polizei in Mayen erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell