Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Cochem-Sehl, Kloster Ebernach

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 10. auf den 11.04.25 in die Büroräume des Kloster Ebernach, Cochem-Sehl ein. Die Täter hebelten Fenster und Türen mit einem Brecheisen auf. Anschließend wurden Bargeld aus Tresoren gestohlen. Wer hat in Cochem-Sehl, Bereich der Klosteranlage verdächtige Beobachtungen gemacht?

