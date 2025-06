Polizei Düsseldorf

POL-D: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr - Bilanz der gestrigen Kontrollaktion - Mehrere Verstöße festgestellt

Düsseldorf (ots)

Mehrere Verstöße hat die Polizei gestern bei ihrer Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr protokolliert und geahndet. 16 Fahrzeugführer, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, wurden während der rund viereinhalb Stunden festgestellt.

Im Zeitraum von 11:00 bis 15:30 Uhr kontrollierten die über 40 eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf der Kölner Straße insgesamt 91 Fahrzeuge und 114 Personen. 16 Fahrzeugführer standen nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Blutproben wurden veranlasst. Bei zwei Fahrzeugen war der Versicherungsschutz erloschen, so dass die Kennzeichen vor Ort entsiegelt wurden. Ein Fahrzeug fiel mit einer gefälschten Plakette für die Hauptuntersuchung auf. Als ein Auto wegen der missbräuchlichen Nutzung von roten Händlerkennzeichen auf eigenen Wunsch des Fahrers von der Kontrollstelle weggeschleppt werden sollte, mussten die Polizisten gleich einen weiteren Verstoß aufnehmen: Für das eingetroffene Abschleppfahrzeug lag bereits eine Betriebsuntersagung vor. In Summe wurde so wegen unterschiedlicher Delikte in 23 Fällen die Weiterfahrt untersagt.

Die Bilanz verdeutlicht, wie wichtig derartige Kontrollmaßnahmen sind und die Polizei Düsseldorf wird auch weiterhin ähnliche Aktionen folgen lassen.

