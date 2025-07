Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Schwerer Verkehrsunfall - Motorrollerfahrer lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 02. Juli 2025, 12:05 Uhr

Bei einem Abbiegemanöver in Pempelfort kollidierte gestern eine Pkw-Fahrerin mit einem 66-jährigen Motorrollerfahrer. Möglicherweise hatte die Pkw-Fahrerin eine rote Ampel übersehen. Der 66-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Um kurz nach zwölf fuhr eine 24-jährige Düsseldorferin mit ihrem Kleinwagen auf der Vagedesstraße in Fahrtrichtung Duisburger Straße. An der Kreuzung Vagedesstraße/Prinz-Georg-Straße beabsichtigte sie nach links in die Prinz-Georg-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich, dass die Ampel für Linksabbieger Rot zeigte und fuhr in den Kreuzungsbereich. Ein auf der Vagedesstraße entgegenkommender 66 Jahre alter Rollerfahrer kollidierte daraufhin mit dem Kleinwagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 66-jährige Düsseldorfer lebensgefährlich verletzt. Die 24-Jährige erlitt einen Schock. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sperrten die Kreuzung zeitweise vollständig, um die Spuren zu sichern.

