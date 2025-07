Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Schwerer Alleinunfall - Fahrzeug kollidiert mit Ampelmast - Mehrere Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 03. Juli 2025, 00:45 Uhr

Zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden in der Nacht drei Fahrzeuginsasssen bei einem Alleinunfall in Düsseldorf Heerdt. Die Fahrbahn blieb für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis in den frühen Vormittag hinein gesperrt.

Um 00:45 Uhr erhielten mehrere Streifwagenbesatzungen den Funkspruch "Schwerer Verkehrsunfall, mutmaßlich mit eingeklemmten Personen auf der Kevelaerer Straße/Heerdter Landstraße."

Beim Eintreffen am Unfallort stand ein BMW mittig auf der Kreuzung, alle Airbags hatten ausgelöst, der Motorblock war durch die Wucht des Unfalls ins Fahrzeuginnere gedrückt worden. Bis jetzt ist bekannt, dass der BMW die Eupener Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf entlangefahren war. An der Kreuzung Eupener Straße / Burgunderstraße / Kevelaerer Straße war der Wagen dann aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Ampelmast kollidiert. Der Mast wurde durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen.

Der Fahrer, ein 23 Jahre alter Neusser, musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er und zwei weitere Fahrzeuginsassen, ebenfalls Neusser im Alter von 24 und 25 Jahren, kamen mit zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können. Die Reparaturarbeiten an der Ampelanlage sowie die Reinigung der Fahrbahn dauerten bis in den Vormittag. Zwischenzeitlich regelte die Polizei in der morgendlichen Rushhour den Verkehr. Gegen halb zehn konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

