FW-D: Verkehrsunfall - Feuerwehr befreit Fahrerin aus Fahrzeug

Düsseldorf (ots)

Montag, 25. November 2024, 10.11 Uhr, Ludwig-Hammers-Platz, Bilk

Am Montagvormittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Verkehrsunfall am Ludwig-Hammers-Platz in Bilk. Die Fahrerin des PKW sollte noch in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein. Vor Ort führten die Einsatzkräfte eine technische Rettung durch. Anschließend wurde die Patientin in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen kurz nach zehn informierten Anrufer die Feuerwehr Düsseldorf über einen Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in Bilk. Sofort entsandte die Leitstelle mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur kurze Zeit später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Umgehend leitete der Einsatzleiter eine technische Rettung der Person im Fahrzeug ein. Gleichzeitig übernahm der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung der leicht verletzten Fahrerin. Nachdem diese durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit war, transportierten Notfallsanitäter und ein Notarzt die Fahrerin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus.

Die letzten der rund 20 Einsatzkräfte kehrten nach gut einer Stunde zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen der Unfallursache übernommen.

