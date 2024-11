Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Düsseldorf- Samstag, 23.11.2024 00.01 Uhr, Berliner Alle, Stadtmitte Person von Straßenbahn im Bereich eines Fußgängerüberweges erfasst und unter der Bahn eingeklemmt.

Düsseldorf (ots)

Um Mitternacht wurde der Feuerwehr Düsseldorf ein Unfall zwischen einem Schienenfahrzeug der Rheinbahn und einer Person im Bereich eines Fußgängerüberweges auf der Berliner Allee gemeldet.

Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung erreichten die Rettungskräfte die Einsatzstelle auf der Berliner Allee. Eine Straßenbahn hatte im Bereich eines Fußgängerüberweges eine Person erfasst und mehrere Meter mitgeschliffen. Die Person wurde im vorderen Bereich der Bahn eingeklemmt. Durch den städtischen Rettungsdienst wurde die Person umgehend medizinisch versorgt. Zeitgleich leitete die Feuerwehr die technische Rettung mit hydraulischen Rettungsgeräten ein. Nachdem die Oberleitung durch die Rheinbahn abgeschaltet wurde, hob die Feuerwehr die Straßenbahn an. Nach kurzer Zeit konnte der schwer verletzte Patient unter der Bahn befreit und in den Rettungswagen verbracht werden. Dieser verbrachte die Person in die Uniklinik Düsseldorf zwecks weiterer Behandlung. Während der Rettungsarbeiten war die Berliner Allee in beiden Richtungen durch die Polizei vollständig für den Auto- sowie Fußgängerverkehr gesperrt. Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich während des Einsatzes um den Fahrer der Bahn.

Die Einsatzstelle wurde nach ca. 60. Minuten an die Rheinbahn sowie der Polizei zur weiteren Unfallaufnahme übergeben. Insgesamt war die Feuerwehr Düsseldorf mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell