Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10/Schwieberdingen: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (01.08.2025), gegen 04.25 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) bei Schwieberdingen.

Ein 20 Jahre alter BMW-Lenker fuhr in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Schwieberdingen-Ost überholte er trotz bestehenden Überholverbots einen vor ihm fahrenden 44 Jahre alten Lkw-Lenker. Dabei kollidierte der 20-Jährige mit einem entgegenkommenden 27 Jahre alten Mercedes-Lenker. Der Mercedes wurde in Folge der Kollision nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und kam etwa 30 Meter weiter zum Stehen. Auch der 20-Jährige geriet in den Grünstreifen. Beide wurde in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sowohl der 20- als auch der 27-Jährige erlitten schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr hinter dem Mercedes ein 42 Jahre alter Seat-Lenker, der aufgrund der vorangegangenen Kollision eine Gefahrenbremsung einleitete. Ein hinter ihm fahrender 25 Jahre alter VW-Lenker erkannte dies mutmaßlich zu spät und stieß mit dem Seat zusammen.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 65.000 Euro belaufen. Sowohl der Mercedes als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die B10 bis etwa 09:30 Uhr voll gesperrt werden.

