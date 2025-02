POL-EL: Salzbergen - Bargeld aus Automat gestohlen

Lingen (ots) - Zwischen dem 6. und 11. Februar wurde die Fahrertür eines roten Nissan zerkratzt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Wilhelm-Berning-Straße in Lingen abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

