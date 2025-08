Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Mehrere Verletzte bei Kollision auf der Ostwestfalenstraße

Lippe (ots)

(LW) Zu einer Kollision zweier Pkw kam es am frühen Freitagabend gegen 18.20 Uhr auf der Ostwestfalenstraße in Höhe der Ortschaft Maspe. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Ein 34-jähriger Mann aus Bielefeld befuhr mit seinem Hyundai die Beller Straße, aus Maspe kommend, und beabsichtigte, auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Blomberg abzubiegen. Mit im Fahrzeug befanden sich drei weitere Männer aus Bielefeld im Alter von 34, 37 und 57 Jahren. Beim Abbiegevorgang missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines 23-jährigen aus Schieder-Schwalenberg, der mit seinem Opel die Ostwestfalenstraße in Richtung Steinheim befuhr. Trotz einer Vollbremsung konnte dieser den Zusammenstoß mit dem Hyundai nicht verhindern und prallte gegen die Fahrerseite des Pkw. Während der Fahrer des Opel leichte Verletzungen erlitt, wurden Fahrer und Beifahrer des Hyundai schwer und die beiden Fondinsassen (34 und 37 J.) lebensgefährlich verletzt. Alle Personen wurden in Kliniken in Detmold, Bielefeld und Göttingen eingeliefert. Dabei kam auch der Rettungshubschrauber "Christoph 13" zum Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde auch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bielefeld angefordert und eingesetzt. Die Ostwestfalenstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 00.00 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Unfallzeugen, deren Personalien am Unfallort noch nicht festgestellt wurden, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 005231-6090 in Verbindung zu setzen.

