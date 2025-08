Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Verletzte Person aufgefunden

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr wurde im Bereich des Ostertors in der Lemgoer Innenstadt ein 61-jähriger Mann aus Lemgo angetroffen, der Kopfverletzungen aufwies. Der Mann konnte keine Angaben zur Herkunft der Verletzungen machen. Er wurde mittels eines Rettungswagens ins Klinikum Detmold eingeliefert. Eine Straftat zum Nachteil des Mannes kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die am Freitagabend im Bereich des Ostertors, der Mittelstraße oder der angrenzenden Wallanlagen Beobachtungen zu einem Streit oder einer körperlichen Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

