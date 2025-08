Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Über den Fuß gefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr bemerkte der 36-jährige Besitzer eines Hauses an der Schötmarschen Straße eine ihm unbekannte Person, die sich auf seinem Grundstück befand und sich offenbar für das Haus interessierte. Als der 36-jährige sein Haus verließ und die Person ansprach, stieg dieser in einen schwarzen Range Rover Evoque und entfernte sich in Richtung Bredestraße. Dabei überrollte er beim Zurücksetzen des Pkw den linken Fuß des 36-jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen Range Rover oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

