Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Gaststätte in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (14.02.2025) hatten es noch unbekannte Personen auf eine Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim abgesehen. Dort hebelten sie gewaltsam eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Gaststätte. An einem Zigarettenautomaten schlugen die Unbekannten die Scheibe an der Gerätefront ein, konnten dadurch aber weder an die Tabakwaren, noch an das Bargeld gelangen. Mutmaßlich ohne Diebesgut entkamen sie anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

