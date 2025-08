POL-RE: Castrop-Rauxel: Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet EC-Karte - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Gladbeck In der Nacht zu Dienstag (etwa zwischen 02:30 - 03:00 Uhr) kletterten drei maskierte Täter (vermutlich Männer) über eine Mauer auf ein Grundstück an der Gildenstraße. Dort hebelten sie die Verglasung eines Fensters auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Eine Bewohnerin wurde durch den entstandenen Lärm geweckt - dadurch wurden die Täter gestört. Die Täter nahmen Schmuck mit ...

