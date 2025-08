Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Nacht zu Dienstag (etwa zwischen 02:30 - 03:00 Uhr) kletterten drei maskierte Täter (vermutlich Männer) über eine Mauer auf ein Grundstück an der Gildenstraße. Dort hebelten sie die Verglasung eines Fensters auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Eine Bewohnerin wurde durch den entstandenen Lärm geweckt - dadurch wurden die Täter gestört. Die Täter nahmen Schmuck mit und flüchteten unerkannt. Die Tatverdächtigen konnten nicht beschrieben werden.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Dienstag gelangten unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Oberlichts in ein Cafe an der Rittershofer Straße. Aus der Küche nahmen sie Lebensmittel mit. Hinweise auf weitere Beute liegen nicht vor. Die Täter konnten unerkannt flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell