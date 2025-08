Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Verkehrskontrolle endet mit vorläufiger Festnahme

Recklinghausen (ots)

Ein Autofahrer aus Castrop-Rauxel war am Montagabend ohne gültigen Führerschein und vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln unterwegs. Zeugen meldeten der Polizei gegen 21:00 Uhr einen auffälligen Autofahrer auf der Castroper Straße. Er soll mehrmals über rote Ampeln und deutlich zu schnell gefahren sein. Eine Streife konnte das Auto kurze Zeit später an der Zechenstraße antreffen und den Fahrer kontrollieren. Während der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 38-Jährige aus Castrop-Rauxel vor Fahrtantritt Alkohol und Drogen konsumiert hat. Auch einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Die Polizistinnen und Polizisten konnten in dem Auto mehrere Verpackungen mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln, Utensilien zur Herstellung und mutmaßliches Falschgeld auffinden. Das Fahrzeug wurde samt Beweismittel beschlagnahmt. Dem Mann aus Castrop-Rauxel wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Es wurden mehrere Anzeigen geschrieben.

