Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Sechs Festnahmen nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Nach einem gemeinsamen Diebstahl aus einem Supermarkt konnte die Polizei am Samstag mehrere Männer vorläufig festnehmen. Die Tatverdächtigen waren zur Mittagszeit zusammen in einem Supermarkt am Lipper Weg unterwegs. Ein Ladendetektiv konnte die Männer bei einem Diebstahl beobachten und zwei von ihnen festhalten. Die Polizei konnte im Nahbereich die vier anderen Tatverdächtigen stellen. Auch das Diebesgut konnte aufgefunden werden. Die sechs Männer im Alter von 20-24 Jahre konnten vor Ort keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen und wurden vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell