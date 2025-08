POL-RE: Castrop-Rauxel: Diebstahl aus Autos - Mann festgenommen

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann rief am Donnerstagnachmittag (14 Uhr) eine Seniorin aus dem Stadtteil Hullern an. Am Telefon gab er sich als Bankmitarbeiter aus und erzählte der Frau von einer ungewöhnlichen Überweisung. Im weiteren Verlauf erfragte der unter anderem die IBAN eines Bankkontos. Noch am frühen Abend erschien ein ebenfalls ...

mehr