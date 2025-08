Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Betrug am Telefon - falscher Polizist erbeutet Bargeld

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann rief am Donnerstagnachmittag (14 Uhr) eine Seniorin aus dem Stadtteil Hullern an. Am Telefon gab er sich als Bankmitarbeiter aus und erzählte der Frau von einer ungewöhnlichen Überweisung. Im weiteren Verlauf erfragte der unter anderem die IBAN eines Bankkontos.

Noch am frühen Abend erschien ein ebenfalls unbekannter Mann bei der Seniorin. Er gab sich als Polizeibeamter aus und nahm Bargeld und Bankkarte der Frau mit. Nach seinen Angaben sollte beides bei der Bundesbank überprüft werden. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: Anfang 30 Jahre alt, dunkle Haare, trug schicke schwarze Kleidung

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111

Dieser Fall ist leider kein Einzelfall. Immer wieder gibt es auch hier Betrugsversuche. Abgesehen haben es die Täter meistens auf ältere Menschen. Ihr Ziel: An die Ersparnisse bzw. das Vermögen zu kommen. Im Kampf gegen die Täter setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Maschen (Schockanruf, Enkeltrick, etc.) der Betrüger. Das Projekt "Next Generation" trägt zum Schutz von Seniorinnen und Senioren bei.

Nähere Informationen dazu finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell