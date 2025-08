POL-RE: Haltern am See: 34-Jährige in Wohnung schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots) - Ein junger Motorradfahrer starb am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall. Gegen 21:00 Uhr war ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Dorsten auf der Schermbecker Straße in Richtung Schermbeck unterwegs. In der entgegengesetzten Richtung (Fahrtrichtung Holsterhausen) fuhr ein 52-jähriger Fahrer (aus Dorsten) eines Kleintransporters. Der Fahrer des Transporters wollte nach links in den Bruchweg ...

