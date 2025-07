Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Fachgeschäft - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (ca. 05:00 Uhr) warfen zwei unbekannte Männer einen Sonnenschirmständer in die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals an der Wickingstraße. Aus der Auslage nahmen sie einen hochwertigen Fernseher mit und flüchteten. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und aus dem Fenster geschaut. Eine genaue Personenbeschreibung liegt allerdings nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell