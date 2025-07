Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Diebstahl und Einbruch am Umspannwerk

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben am Umspannwerk im Staddteil Hervest Kupferkabel gestohlen. Die genauere Menge ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Tat zwischen Dienstagnachmittag und dem heutigen Morgen (30.07.). Die Täter beschädigten den Zaun an der Straße Wenger Höfe, um auf das Gelände zu kommen. Neben Kupferkabel nahmen sie möglicherweise auch Dieselkraftstoff mit. Außerdem wurde in einen Wohnwagen, der dort abgestellt war, eingebrochen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

