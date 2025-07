Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Betrug mit EC-Karte - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Im November des vergangenen Jahres gab sich ein bislang unbekannter Mann einer 91-Jährigen aus Gladbeck gegenüber am Telefon als Polizeibeamter aus. Er schaffte es die Seniorin zur Herausgabe ihrer Kontokarte und der PIN an der Haustür zu überzeugen. Mit der Karte wurde am Folgetag Geld abgehoben.

Das Geld hob der Tatverdächtige an einem Geldautomaten an der Friedrich-Ebert-Straße in Gladbeck ab. Dabei wurde er von einer Kamera erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/176052

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

