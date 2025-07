Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, den 28. Juli 2025, gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven informiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung aus und breitete sich rasch aus. Der Wohnungsinhaber befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde eine Person leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell