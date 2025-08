Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein junger Motorradfahrer starb am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall.

Gegen 21:00 Uhr war ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Dorsten auf der Schermbecker Straße in Richtung Schermbeck unterwegs. In der entgegengesetzten Richtung (Fahrtrichtung Holsterhausen) fuhr ein 52-jähriger Fahrer (aus Dorsten) eines Kleintransporters. Der Fahrer des Transporters wollte nach links in den Bruchweg einbiegen. Dabei kam es zu dem Unfall. Beide Fahrzeuge gerieten sofort in Brand.

Trotz Erste-Hilfe Maßnahmen durch mehrere Passanten und sofort erfolgter Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes, verstarb der 22-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Polizei hat beide Fahrzeuge sichergestellt. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell