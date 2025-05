Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im innerstädtischen Bereich kam es am Mittwochnachmittag (07.05., 16.05 Uhr) zu einem Verkehrsunfall in der Spiekergasse. Ersten Angaben nach kam hinter einer Hausecke eine E-Scooter-Fahrerin angefahren und stieß dabei mit einer 59-jährigen Fußgängerin zusammen. Ohne anzuhalten flüchtete die E-Scooter-Fahrerin in Richtung Daltropstraße. Sie war der Beschreibung nach ca. 14-15 Jahre alt und hatte die dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trug ein helles Oberteil, weiße Sneaker und eine Jeanshose. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall oder der E-Scooter-Fahrerin machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell