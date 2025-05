POL-GT: Verkehrsunfall in Schloß Holte - 82-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am 1. Mai kam es auf dem Gelände des ZOBs gegen 16.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 34-jähriger Mann den Angaben nach am Boden liegend getreten. Der Gütersloher wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Zu der Uhrzeit waren am ZOB und in der näheren Umgebung sehr viele Menschen unterwegs und die Polizei sucht weitere Zeugen. ...

