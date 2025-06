Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sexueller Missbrauch eines Kindes

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Mann ist am frühen Samstagmorgen im Altstadtparkhaus gegenüber einem elfjährigen Kind sexuell übergriffig geworden. Die Polizei sucht den Täter und bittet um Hinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge war die ElfJährige mit einer zwölfjährigen Freundin unterwegs, als sie auf zwei Männer trafen, die ihnen Alkohol anboten. Im weiteren Verlauf des Treffens fasste einer der beiden Männer dann die ElfJährige unsittlich im Intimbereich an. Die Mädchen flüchteten und holten sich Hilfe. Der Täter wird als circa 20 Jahre alt beschrieben. Er ist ungefähr 1,75 Meter groß und hatte einen Oberlippen- und Kinnbart. Seine Haare waren dunkel, gelockt und an den Seiten abrasiert. Er sprach mutmaßlich Arabisch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell