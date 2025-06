Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw-Brand - Polizei bittet um Hinweise

Selchenbach (Kreis Kusel) (ots)

Wegen eines Brandes rückten am Montagabend Einsatzkräfte in die Hauptstraße aus. Ein Pkw stand dort in Flammen. Beim Eintreffen der Wehr hatte das Feuer bereits auf den Carport und die Fassade des Wohnhauses übergegriffen. Auch eine Hecke war in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden wird auf einen mindestens fünfstelligen Betrag geschätzt. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |elz

