POL-PPWP: In Betriebsgelände eingebrochen

Unkenbach (Donnersbergkreis) - Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - In Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt am Donnerstag in Unkenbach (wir berichteten: https://s.rlp.de/F0MZqRG) hat die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen in Löllbach festgenommen. Nach dem Mann wurde am Abend intensiv gefahndet. Nach einem telefonischen Hinweis nahmen Spezialkräfte den Verdächtigen kurz nach Mitternacht an einer ...

mehr