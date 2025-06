Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche aus Auto geklaut

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen ein Auto in der Zwerchstraße aufgebrochen. Aus dem Auto stahlen sie eine Handtasche, in der Bargeld sowie diverse Bank- und Versicherungskarten waren. Die Diebe machten sich zwischen 1 Uhr und 7:45 Uhr an dem Wagen zu schaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

