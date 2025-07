Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachschaden verursacht

Ilmenau (ots)

An einem auf einem Freibadparkplatz geparkten VW verursachten ein oder mehrere Unbekannte einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro indem sie unter anderem den Kotflügel zerkratzten. Die Tat ereignete sich am 19. Juli, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0186914/2025) entgegen. (tb)

