Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe beschädigt

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen beschädigten am 19. Juli, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr eine Glasscheibe eines Bibliotheksgebäudes in der Straße "Max-Planck-Ring". Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0186893/2025) in Verbindung zu setzen. (tb)

