Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Arnstadt (ots)

Einen Schaden von rund 600 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen an einer Hausfassade in der Straße "Parkweg". In der Zeit zwischen dem 16. Juli, 16.00 Uhr und dem 18. Juli, 20.00 Uhr wurde die Fassade mittels Sprühfarbe beschädigt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0186394/2025) entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell