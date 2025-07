Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sprengstofffund

Waltershausen (ots)

Am Freitag gegen 23:00 Uhr wurde in Waltershausen eine männliche Person durch die Polizei Gotha kontrolliert. Bei der Person wurden Drogen aufgefunden. Im Anschluss durften die Beamten auch seine Wohnung in Augenschein nehmen. Hier wurden neben weiteren Betäunbungsmitteln auch sprengstoffverdächtige Stoffe aufgefunden. Mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr und des Landeskrimminalamtes Thüringen wurden gegen 06:00 Uhr die Substanzen gesichert und vor Ort auf einer Freifläche gesprengt. Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell