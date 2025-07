Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus ehemaligem Möbelhaus

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich widerrechtlich in ein ehemaliges Möbelhaus in der Amrastraße. In der Zeit zwischen dem 11. Juli, 18.00 Uhr und dem 14. Juli, 14.00 Uhr entwendeten der oder die Täter unter anderem Schmuckringe. Der Gesamtwert des Beutegutes wird auf 6.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0185232/2025) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell